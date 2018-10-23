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Manisa'da evde kaçak içki imalatına 1 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2018 22:19

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen çeşitli türlerdeki litrelerce kaçak içkiye, imha edilmek üzere el konuldu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yunusemre ilçesi, Barbaros Mahallesi\'nde, 38 yaşındaki V.T.\'ye ait evde kaçak içki imalatı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ev bir süre takibe alındı. 10 günlük takibin ardından bugün öğle saatlerinde harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde kaçak üretildiği belirlenen 20\'şer kiloluk bidonlar içerisinde 973 litre rakı, 728 litre şarap, 7 litre viski ele geçirildi. Evdeki arama bulunan kaçak içki yapımında kullanılan 13 litre etil alkol, 50 miligramlık 21 şişe anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı, 1 damıtma sistemi ve buna bağlı 140 litrelik plastik boş bidona el konuldu. Evin sahibi V.T., gözaltına alındı. V.T.\'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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