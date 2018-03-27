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Manisa'da eriğin kilosu 70 TL

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da pazarda kilosu 70 liradan satılan erik, fiyatıyla şaşırtırken satış stratejisi olarak 100'er gramlık paketlere konuldu

27 Mart 2018 16:39

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da pazarda kilosu 70 liradan satılan erik, fiyatıyla şaşırtırken satış stratejisi olarak 100\'er gramlık paketlere konuldu.
Mersin Silifke\'den gelen erik ve Muğla\'dan gelen badem, Manisa\'da pazar tezgahlarında yerini aldı. Bademin kilosu geçen haftalarda 30 lirayken, bu hafta fiyatı 10 hatta 8 liraya kadar düştü. Yeni çıkmaya başlayan ve kilosu 70 lira olan erik ise 100 gramlık paketler halinde satışa sunuldu. Erik ve bademin il dışından geldiğini, bu nedenle fiyatının yüksek olduğunu belirten pazarcı esnafı Ferhat Er, vatandaşların bademe ilgi gösterdiğini ancak eriğe sadece uzaktan bakabildiğini söyledi.

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