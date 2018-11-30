Manisa'da eğitimini tamamlayan 900 er yemin etti

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki temel eğitimlerini tamamlayan 900 er, törenle yemin etti.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki 98/4 tertip erler için düzenlenen yemin törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, yemin eden erlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, acemi birliğindeki eğitimlerini tamamlayan erlerin, üzerine Türk bayrağı serilip, makineli tüfek konulan masaya el koyarak, hep birlikte yemin etmeleri ile devam etti.

Ardından eğitimlerde başarılı olan erlere çeşitli hediyeler verildi, birliğe ilk katılan er yaş kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca törende önceki yıllarda vatani görevlerini Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış \'Mehmetçik babalarına\' katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Hediye merasiminin ardından Alay Komutan Ahmet Sel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Askerlerin yürüyüşü ile devam eden tören, Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi.



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