Manisa'da düğün konvoyunda kaza, 1 ölü, 5 yaralı

Bülent KAYAHAN/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'da Köprübaşı İlçesi\'nde düğün konvoyunda lastiği patlayan otomobil takla attı. 6 kişinin bulunduğu otomobilde Ülvan Çullukoğlu hayatını kaybetti.

Manisa\'da Salihli ilçesinden Borlu\'ya giden düğün konvoyunda bugün saat 13.45 sıralarında kaza meydana geldi. Şahin Öz yönetimindeki 35 DT 757 plakalı otomobil düğün konvoyunda ilerlerken, Köprübaşı ilçesi Kemhallı Mahallesi yakınlarında arka lastiğin patlaması nedeniyle takla attı. İçinde 6 kişinin bulunduğu otomobil metrelerce sürüklendi. Düğün konvoyundaki araç sürücüleri ve diğer vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Otomobil sürücüsü Şahin Öz araçtan yaralı olarak çıkarıldı, Ülvan Çullukoğlu hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Ensar Çullukoğlu, Sıla Öz, Ayşenur Öz ve Betül Çullukoğlu çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2\'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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