Manisa'da döviz fırsatçılarına tepki

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, dövizle herhangi bir bağı olmayan bazı işletmelerin üretimini yaptığı ürünlerde fahiş fiyat arttırımı uygulamasına gittiği şikayetleri aldıklarını belirtip, fırsatçılık yapan bu gibi firmaların kendilerine bildirilmesini istedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası dövizde yaşanan dalgalanmaları fırsata çevirmeye çalışan yerli malı üreticilerine karşı mücadele kararı aldı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dövizle herhangi bir alışverişi olmayan firmaların ekonomik ortamı fırsat olarak görerek ürünlerine fahiş zam yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu tür firmaları tespit eden vatandaşların Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 0 236 231 10 45 numaralı telefonundan 1123 dahili hattını tuşlayarak şikayet edebileceklerini söyledi. Yılmaz, \"Bir firma düşünün ki yaptığı işin döviz ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Ama piyasaya çıktığınız zaman bu firmanın dövizden kaynaklanan artışı kendi ürünlerine yansıttığını görüyorsunuz. Böyle bir duruma Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak sessiz kalamayız. Bu ülke hepimizin. ABD\'nin ülkemiz üzerine başlattığı ekonomik savaşa karşı herkes topyekun mücadele ederken, bu durumu fırsatçılığa çeviren firmalara geçit vermeyiz. Ürünlerine aşırı oranda zam yapan firmaları vatandaşımız tespit ettiği anda Oda bünyemiz içerisinde kurduğumuz şikayet hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bize gelen şikayetleri de devletimizin kurumlarına bildirip gerekli yaptırımın uygulanması konusunda takipçi olacağız\" dedi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak da mal ve hizmet alımında yerli üretime öncelik tanıyacaklarına vurgulayan Yılmaz, \"Her zamankinden daha fazla kenetlenmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin tarihine baktığınızda bir çok kriz yaşadığını ve bunların altından başarı ile kalktığını görüyoruz. Bu ekonomik savaşı da hep birlikte, kenetlenerek atlatacağımıza ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Oda olarak da mal ve hizmet tedariklerimizde yerli malını tercih edeceğiz. Üyelerimize de yerli ve milli üretimi desteklemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz\" diye konuştu.

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