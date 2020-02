Manisa'da CHP'lilerden 'üst geçit' eylemi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, CHP\'liler, 3 ay önce damperi açık unutulan TIR\'ın çarpmasıyla hasar gören ve o günden bu yana kullanılmayan üst geçitte eylem yaptı. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, 2 mahalleyi birbirine bağlayan üst geçidin hasarlı yerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kente geleceği duyurusunun yer aldığı pankartla gizlenmeye çalışıldığını savundu.

Muradiye Mahallesi\'nde, 29 Kasım 2017 tarihinde, damperi açık unutulan TIR\'ın çarptığı üst geçitte hasar oluştu. O tarihten bu yana yaya üst geçidinde tamir işlemi yapılmadı. Üst geçidin girişlerine tel çekilerek, \'Yaya üst geçidinin trafik kazası hasarından dolayı kullanılması tehlikeli ve yasaktır\' yazısı asıldı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar ise yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kavşağa yürüyümek zorunda kaldı. Bazı yayalar da kavşak yerine hızlı akan trafiğe rağmen çocuklarıyla birlikte koşarak, karşıya geçmeye çalıştı.

Muradiye Mahallesi sakinleri, üst geçidin bir an önce yapılması için imza topladı. Karayolları Genel Müdürlüğü\'nün sorumluluğunda olduğu öğrenilen üst geçitte CHP\'liler, eylem yaptı. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci ve partililer, üst geçidin bulunduğu yere geldi. İlçe Başkanı CHP\'li Bozyaka, 2 mahalleyi birbirine bağlayan üst geçidin arızalı olması nedeniyle okula gitmek isteyen çocukların her gün tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Mahallelinin birçok yere başvurduğunu; ancak sonuç alamadığını kaydeden Bozyaka, \"3 aydır bu üst geçit kapalı şekilde duruyor. Karşıya geçmek isteyen insanlar çok hızlı akan trafiğin içinde kaza tehlikesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Her gün okula gitmek isteyen çocuklar da üst geçidi kullanamadığı için güvensiz şekilde demirlerin üzerinden atlayıp okuluna gidiyor. Bu manzaraya bir an önce son verilmeli. Bir üst geçit 3 aydır nasıl yapılamaz, tamir edilemez? Vatandaşlarımızın güvenliği için bir an önce üst geçit onarılsın\" diye konuştu.

CHP\'li Bozyaka, basın açıklamalarından 15 dakika önce, üst geçide bazı kişilerin geldiğini, TIR\'ın damperinin çarpmasıyla hasar oluşan yeri örtecek şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 4 Mart Pazar günü kente geleceğini duyuran pankartı astıklarını söyledi. Bozyaka, \"Bizim geleceğimizi haber aldılar ve hasarlı olan yeri kapatmak istediler; ancak bu pankartla bu ayıbı kapatamazsınız\" dedi.



