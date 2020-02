Manisa'da CHP'li Belediye Meclis üyesi darp edildiğini iddia etti

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'da CHP Salihli Belediye Meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu, dün akşam gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından Salihli Belediye Başkanı MHP\'li Zeki Kayda\'nın oğlu Yağız Kayda, belediye çalışanları ve bir zabıtanın kendisini darp ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

CHP Salihli Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu\'nun darp iddiasıyla ilgili olarak, CHP Salihli İlçe Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantına CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer de katıldı. Toplantıda konuşan CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, \"Meclis toplantısının sonunda Meclis Üyemiz Selim Akbıyıkoğlu\'na Belediye Başkanı\'nın oğlu, belediye çalışanları ve bir zabıta tarafından saldırıda bulunulmuştur. İlk defa bir belediye meclis üyesine belediye içerisinde saldırıda bulunulmuştur. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımız hukuki yollara başvurusunu yaptı\" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise \"Hukuk ve demokratik kurallar askıya alınınca o ülke babalar ve oğullarının çiftliğine dönüyor. Bu yaşadığımız olayda tam bunun örneği. Bu kişiler babalarının bulundukları koltuklardan güç alıyorlar. Kraldan daha kralcı oluyorlar ve bu nedenle hukuksuz, mafyavari davranışlar sergiliyorlar. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değil, Zeki Kayda\'nın bu koltukta 1 dakika daha oturmaması gerekir. Salihli Belediyesi demokrasi ve hukuk anlayışı ile yönetilmesi gereken bir kamu kurumudur\" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, \"Salihli halkının kıymetli oyları ile göreve gelen ve Salihli\'nin çıkarlarını korumak için çaba sarf eden meclis üyelerimizi mafya bozuntuları asla yıldıramayacaktır. Salihli, bunları hak etmiyor. Bu keyfi yönetimin sonu gelmiştir. Salihli hak ettiği sosyal demokrat belediyeciliğe yeniden dönecektir. İlk yerel seçimlerde Salihli Belediyesi\'ni alacağız. Meclis üyemize saldıranlar kanun önünde bunun hesabını verecektir. Hiç kuşkunuz olmasın, ilk seçimde belediyeyi alacağız, ilk iş olarak belediyede çöreklenen mafya benzeri bu oluşumlar belediyeden def edilecektir. Belediye, yeniden halkın güven kapısı haline gelecektir\" dedi.

Darp edildiğini iddia eden CHP\'li Meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu ise \"Bu saldırı bana değil, partimizin duruşuna karşı yapılmış bir saldırıdır. Salihli halkının menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçkimse şahsi bir sorunum yokken, kapıda başkanın oğlu ile göz göze geldik. Sorun çıkartmak için bekliyorlardı. Ben bu olayı planlı olduğuna inanıyorum. Her toplantıda 30-40 kişi ile tribün dolduruyorlar. Burada Salihli\'nin sorunları konuşuluyor. Genç bir meclis üyesiyim. Doğru bildiklerimi her zaman her ortamda söylemeye devam edeceğim. Başkanın oğlu tarafından gaza gelmiş ve kışkırtılmış bir topluluk tarafından saldırıya uğradım. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum\" dedi.



