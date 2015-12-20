Manisa'da cami hoparlöründen ezan yerine İbrahim Tatlıses’in ‘Beni Benden Alırsan’ şarkısı çaldı

Manisa’nın Yunusemre İlçesi’nde caminin hoparlöründen ezan yerine İbrahim Tatlıses’in Beni Benden Alırsan şarkısı çaldı.

Şeyh Fenari Camisi’nde yaşanan olayda hoparlörden ilk önce ‘Selami abi orada mısın, duyuyor musun beni?’ gibi sözler söylenirken daha sonra İbrahim Tatlıses’in Beni Benden Alırsan isimli şarkısı çaldı. Hoparlör üzerinden çıkan sesleri duyan vatandaşlar sokağa dökülürken, polis ekibi gelerek çevrede inceleme başlattı.

Bir mahalle sakinin kamerasına yansıyan olayın videosu şöyle:

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde üç çocuk, girdikleri Sarıana Camisi’nde imam odasında açık unutulan açık mikrofondan 90’lı yılların popüler şarkılarından Nilüfer’in ‘Varsa söyle’ şarkısını söylemişti.