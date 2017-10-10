Manisa'da ByLock operasyonu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'NIN Akhisar İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması olan \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı, 7 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,\'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu\' kapsamında başlatılan sorduşturmada, örgütün gizli haberleşme uygulaması olan \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 9 kişi, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve TEM Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerine yapılan baskınlarda bulunamayan 7 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

