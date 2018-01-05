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Manisa'da bir asker 'IŞİD üyeliği' iddiasıyla tutuklandı

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı

05 Ocak 2018 20:45

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir asker, IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Urfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Birgün’de yer alan habere göre, acemi asker, geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, IŞİD'in canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

 

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