Manisa'da astsubaylıktan ihraç edilen 2 kişiye FETÖ gözaltısı

İlker KILIÇARSLAR/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 eski asker gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, daha önce meslekten ihraç edilen astsubaylar H.S. ve Y.S., Turgutlu\'da polisin yol kontrolü sırasında yakalandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.