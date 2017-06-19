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Manisa'da askerlerin zehirlenmesini CHP, "Araştıralım" dedi; AKP ve MHP reddetti!

CHP'li Mazlum Nurlu, son yaşanan zehirlenme olayı üzerine yeniden önerge vereceklerini söyledi

19 Haziran 2017 09:42

Manisa'da bir ay içinde 4 kez meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili CHP'li vekillerin ‘Bu şirketi ve zehirlenme olayını araştıralım' önerisi TBMM'de AKP-MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'li Tur Yıldız Biçer, şirket sahibinin AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek'in ‘dostu' olduğunu Meclis kürsüsünden açıkladı.

Zehirlenme olayları peş peşe yaşanınca CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, 30 Mayıs ve 13 Haziran tarihlerinde bu konuyu Meclis gündemine taşıdı. AKP-MHP tarafından reddedilen önergede CHP'li Nurlu, “Kışlalarda yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili, Genelkurmay Başkanlığı resmi makam yetkilileri tatmin edici bir açıklama yapmamıştır” dedi.

CHP'li Mazlum Nurlu, son yaşanan zehirlenme olayı üzerine yeniden önerge vereceklerini söyledi. Nurlu, “Araştırma önergesini reddeden AKP milletvekilleri dün ve bugün yaşanan zehirlenmelerden sorumludurlar. Askerlerin neden zehirlendiklerinin araştırılması ve ihale alan şirketlerin siyasi bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla komisyon kurulması için yeni bir önerge vereceğiz” diye konuştu.

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