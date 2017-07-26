Manisa'da ağaçların kesilmesine köylülerden tepki: Ellerimizle diktik, bizi kandırdılar!

Manisa'da arıtma tesisi kurulacak alanda 100 çam ağacı söküldü. Ağaçların kesilmesine engel olmak isteyen köylüler iş makinelerini alandan çıkardı. Ağaçların söküldüğü çukurları gösteren Ayşe Samtepeli, "Burası park alanı olacaktı, piknik yapacaktık. Bizi kandırdılar, römorkla ağaçları kaçırdılar. Biz bu ağaçları ellerimizle diktik, bu ağaçları belediye dikmedi. Ağaçları geri dikmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Yunusemre ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Akgedik Mahallesi girişindeki 10 yıllık çok sayıda çam ağacı, Yunusemre Belediyesi çalışanları tarafından köklerinden sökülerek traktör römorklarına yüklendi. Ağaç kıyımına tepki gösteren köylüler, söküme engel olmak istedi. Köylülerin tepkisi üzerine mahallenin girişindeki alana çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Tartışmaların yaşandığı alana CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Kulibay Koç da geldi. Akgedik Mahallesi'nde ağaçların söküldüğü alana TOKİ ve Yunusemre Belediyesi tarafından yapımı süren toplu konut alanı için arıtma tesisi yapılacağı ve bu yüzden ağaçların söküldüğü belirtildi. Sökülen ağaçların başka bir alana dikimi konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Ağaçların söküldüğü çukurları gösteren Ayşe Samtepeli, "Burası park alanı olacaktı, piknik yapacaktık. Bizi kandırdılar, römorkla ağaçları kaçırdılar. Biz bu ağaçları ellerimizle diktik, bu ağaçları belediye dikmedi. Ağaçları geri dikmelerini istiyoruz" diye konuştu.

100 ağaç söküldü

TOKİ'nin arıtma tesisini istemediklerini söyleyen 67 yaşındaki Hacer Uysal, bu ağaçları elleriyle sulayıp büyüttüklerini anlattı. Köylülerden Bayram Ali Güreş ise, şöyle konuştu:

"Buraya arıtma çukurunu yapacaklarmış. Biz bu çamları elimizle diktik, geliştirdik. Onlara başka yer gösterdik. Gelmişler burayı kesmişler. Köylünün haberi yoktu. Kalanları biz gelince kurtarabildik. Ben elimle kazıp diktim bunları"

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, alanda yaklaşık 100 ağacın söküldüğünü söyledi. Mağdur olduklarını söyleyen Baykarlar, "Aşağı yukarı 10 yıllık ağaçlar köklendi. Burada çalışma belgeleri yok. Bu köy TOKİ alanı değil. TOKİ alanına 1 kilometre uzaktayız. Köylü bu alana arıtma yapılmasını istemiyor" diye konuştu.

Söküm ekipleri alandan ayrıldı

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da, tartışmanın olduğu yere geldi. Kaymakam Erdoğdu, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ile konuştu. Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, TOKİ konutları için geçici paket arıtma tesisinin yapılacağını ve birçok kurumdan izin alındığını söyledi. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ise, tesis için başka uygun yer gösterdiklerini, ancak yeni gösterilen yerin keşfi yapılmadan ağaçların köklendiğini söyledi. Baykarlar, "Alanı kaydırma şansı var mı diye araştırdık. Yeni yer gösterdik, biz keşfi beklerken kepçeler geldi. 300 metre ileride gösterdiğimiz yere niye yapmadılar? Bizim burada yetişmiş çamlarımız var" dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise, köyden ve belediyen bir heyet ile ortak görüşme yapılmasını istedi. Köylülerin ortak görüşmeden önce kepçelerin çıkmasını istemesi üzerine, ekipler çalışmalarını tamamlamadan kepçeler alandan çıkarıldı. Tartışmaların ardından köylüler alandan yavaş yavaş ayrıldı.