Manisa'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Doğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Turgutlu ilçesinde de kurban keserken kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayram namazının kılınmasının ardından, belediyelerce belirlenen kesim yerlerine gelenler, kurbanlarını kesmeye başladı. Biri kurbanlık dananın tekmesiyle, diğerleri kesim sırasında bıçağın kayması sonucu olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, ambulanslarla ya da özel araçlarıyla hastanelerin acil servislerine getirildi. Manisa\'daki devlet hastaneleri ve özel hastanelere kurban kesmek isterken ve hayvanların darbesi sonucu yaralanan toplam 45 kişi getirildi.

Aydın\'dan kurban kesimi için Turgutlu\'ya gelen 58 yaşındaki kasap Yıldıray Birol da kalp krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı.

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