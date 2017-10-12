Manisa'da 5 yıl önce işlenen çifte cinayete ikinci tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, Sibel ve Sabri Akkoç çiftinin 5 yıl önce evlerinde boğazlarının kesilerek, öldürülmesiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 31 yaşındaki İ.Y., tutuklandı.

Hamzabeyli Mahallesi\'ndeki kahvehanesini 19 Şubat 2012 tarihinde açmaya giden 45 yaşındaki Mehmet Aydemir, Fidanlık Sokak\'tan geçerken, komşusu Sabri Akkoç\'u kapısının önünde, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Akkoç\'un yanına giden Aydemir, boğazının kesildiğini fark edince jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akkoç\'un öldüğünü belirledi. Eve giren jandarma ekipleri, mutfak kapısı önünde, 41 yaşındaki Sibel Akkoç\'un da boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Evin penceresinde bulunan parmak izinden yola çıkan ekipler, olay günü bir fabrikanın güvenlik kamerasından Hamzabeyli\'ye girip çıktığı belirlenen yüzü poşuyla kapatılmış bir kişinin kimliğini belirmek için çalışma başlattı. Mahallede yaşayan çok sayıda kişinin parmak izi alındı.

GEÇEN YIL 1 TUTUKLAMA

Çifte cinayet, aradan geçen uzun zamana rağmen aydınlatılamadı. Olayla ilgili herhangi bir gelişme de olmazken, cinayete bakan savcı Mehmet Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Salı ise FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edildi.

Sır cinayetle ilgili jandarma istihbarat ekibi, ilk olarak Hamzabeyli Mahallesi\'nde 10 hırsızlıktan sabıkalı 35 yaşındaki E.C.\'yi tespit etti. Teknik takip başlatan ekipler, şüphelinin cep telefonu sinyallerinden cinayet günü Hamzabeyli\'de olduğunu belirledi. Görgü tanıklarının da şüpheliyi teşhis ettiği öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan E.C., geçen yıl 6 Ekim\'de sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İKİNCİ TUTUKLAMA

Teknik takibi derinleştiren jandarma istihbarat ekipleri, E.C.\'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceği düşüncesinden hareketle araştırmalarını sürdürdü. E.C.\'nin telefon kayıtları incelendi. Şüphelinin cinayet günü öncesi, cinayet günü ve sonrasında İ.Y.\'yi aradığı tespit edildi. İ.Y.\'nin, E.C.\'nin çocukluk arkadaşı olduğu ve ikisinin uyuşturucu kullanmak için sürekli Hamzabeyli\'ye gittiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda, İ.Y.\'nin de cinayet günü mahallede olduğu anlaşıldı. Geçen salı günü gözaltına alınan İ.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. İ.Y.\'nin jandarmadaki ifadesinde, cinayeti işlemediğini ve cinayet günü Hamzabeyli Mahallesi\'nde olmadığını söylediği öğrenildi.

GEÇEN YIL GÖMÜLÜ BIÇAKLAR BULUNMUŞTU

Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda, geçen yıl Hamzabeyli ile Aşağı Çobanisa mahalleleri arasındaki bir bağlık alanda toprağa gömülü halde 2 ekmek bıçağı bulundu. Yapılan kriminal incelemenin ardından, 2 bıçakla böyle bir cinayetin işlenebileceği raporunun verildiği öğrenildi.



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