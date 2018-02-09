Manisa'da 5 kadına FETÖ'den gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde, polisin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kadın gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kula Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kula ilçe merkezindeki operasyonlarda, ev kadını olduğu belirtilen U.Ö., A.K., F.K., E.G. ve S.Ç. gözaltına alındı. Kula Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.