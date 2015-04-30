Manisa'da 5 derneğe baskın

Manisa’da, 5 derneğe polis tarafından baskın düzenledi. Aralarında eğitim faaliyeti verenlerinde bulunduğu derneklere yönelik operasyon hakkında Manisa Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, "Bu derneklere bundan sonra bağış yapacak, kurban ve burs paralarını verecek kişilerin, terör örgütüne yardım yaptıklarını anlamaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Manisa Çalışanlar Derneği (MAÇAD), Manisa Eğitim Gönüllüleri Derneği (MEGDER), Manisa Aktif Eğitimciler Derneği (AKED), Manisa Milenyum Memurlar Derneği ve Manisa Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD), sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda şubeden polisin katılımıyla basıldı.

Yapılan operasyonda, dernek binaları önünde Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken aramaları ise TEM polislerinin yaptığı öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürü Tayfur Ceren, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sabah "arama" ve "el koyma" kararları kapsamında derneklere operasyon yapıldığını açıklayarak, arama ve el koyma kararının bulunduğunu, yakalama kararı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Manisa'da bu işin tüm uzantılarını inceleyeceğiz. Bu derneklere bundan sonra bağış yapacak, kurban ve burs paralarını verecek kişilerin, terör örgütüne yardım yaptıklarını anlamaları gerekiyor. O sebepten dolayı bugüne kadar bu derneklere gönül vermiş kişilerin bunları görmeleri ve bundan dönmeleri önemlidir. Bunları görüp de pişman olanların bir an önce, iş işten geçmeden Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istiyoruz. Bundan sonra yardım yapan kişiler, yapılan yardımların örgüte yardım ve yataklıktan dolayı işlem yapılacağını bilsinler. Manisa'da bu işi temizlemeye kararlıyız. Bu işin sonuna kadar gideceğiz."

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "makul şüphe" gerekçesiyle beş derneğe yapılan baskına, avukatlarından tepki geldi. Manisa Eğitim Gönülleri Derneği (MEGDER) avukatı Menderes Hırçıner, anayasal düzene karşı suç işleme iddiasıyla baskın düzenlenmesinin algı operasyonu olduğunu söyledi. Av. Hırçıner, yaptığı açıklamada, “Bugün müvekkilim Manisa Eğitim Gönüllüleri Derneği’nde, Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2015’e 833 değişik iş sayılı kararıyla bir arama gerçekleştirildi. İsnat edilen suç, anayasal düzene karşı gelmek suçu ve suça istinaden yine makul şüphe gerekçesiyle müvekkil dernekte, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polisleri eşliğinde bir arama gerçekleştirildi. Müvekkil dernek, adı üzerinde Eğitim Gönüllüleri Derneği. Özellikle öğrencilere, yapmış oldukları kermes faaliyetlerinden elde ettikleri gelirle burs temini ve bayanların eğitimi noktasında yaklaşık 15 yıldır faaliyette bulunan bir dernek.” dedi.