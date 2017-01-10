Manisa'da 4 HDP'li tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısı sonrası aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın da bulunduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Manisa Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 4 HDP’li 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası' iddalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.
HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş, Salihli eski İlçe Eş Başkanı Adnan Turan, Salihli eski İlçe Yöneticisi Aydın Oruç ve Fatih Tezcan adlı öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.