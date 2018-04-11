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Manisa'da 20 öğrenci temizlik malzemelerinden zehirlendi

Koridorun çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı bulunan temizlik maddesiyle silinmesi sonrası kimyasal uçuşmadan kaynaklandığı belirlendi

11 Nisan 2018 18:15

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir okulda koridor temizliğinde kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 20 öğrenci ve bir personel hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi olan öğrencilerin kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda temizlik görevlisi Y.K. (40) ile bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine ambulans çağrıldı.

Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan 20 öğrenci ve personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi.

Yapılan ilk incelemede etkilenmenin, Y.K'nin teneffüs sırasında okulun ikinci katında bulunan koridoru çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı bulunan temizlik maddesiyle silmesi sonrası kimyasal uçuşmadan kaynaklandığı belirlendi.

Demirci Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlattı.

 

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