Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Yaşar Aslanboğa (52) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Aslanboğa\'nın otomobili alev alırken, cansız bedeni ise çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Aslanboğa\'nın cesedini otomobilden çıkaran TIR şoförü, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim\" dedi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Akhisar\'dan İzmir\'e giden Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit Taşken\'in (40) yönetimindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Aslanboğa\'nın otomobili motor kısmı alev alırken, diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü, sürücü Aslanboğa\'yı araçtan çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Aslanboğa\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Aslanboğa\'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ümit Taşken ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

\'YANMASINA İZİN VERMEDİM\'

Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa\'yı araçtan çıkaran TIR şoförü Saffet Koç, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik\" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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