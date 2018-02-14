T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da 2 kadın FETÖ/PDY'den tutuklandı 

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kadından 2’si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest

14 Şubat 2018 23:08

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kadından 2’si tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula Cumhuriyet Başvacılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye karşı yürütülen soruşturma kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda gözaltına alınan U.Ö., E.G. ve H.C. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Ö., E.G. tutuklanırken, H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YİĞENKULA Manisa DHA MANİSAnın KulaFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYKula Cumhuriyet Başvacılığı FETÖPDYKulaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24