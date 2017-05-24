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Manisa'da 150 asker yemekten zehirlendi

Yemekten zehirlenen askerler çeşitli hastanelere kaldırıldı

24 Mayıs 2017 13:08

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda askerlik yapan 150'ye yakın er, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, merkez Şehzadeler İlçesi'nde bulunan Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerler, akşam yemeğinde tavuk, çorba, pilav ve yenidünya yedikten sonra, gece saatlerinde rahatsızlanmaya başladı.

Bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetlerinin artmasıyla birlikte 150'ye yakın asker, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne ve Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gece saatlerinden itibaren hastanelere getirilen askerlere serum bağlandı, tedavileri yapıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerden durumu ciddi olanın bulunmadığı belirtilirken, tedavisi tamamlananlar askeri araçlarla birliklerine gönderildi.

Yemek numunelerinin inceleneceği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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