-MANİSA'DA 12 KİŞİ TUTUKLANDI MANİSA (A.A) - 19.05.2011 - Manisa'da terör örgütü lehine gösteri yaptıkları ve polislere taş ile molotofkokteyli attıkları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı. Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunan, yasadışı slogan atma, yaralama, devlet malına zarar verme ve kamu düzenini bozma suçlarını işleyen gruptan 14 kişinin kimlikleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Ç.G, E.K, İ.B, K.Y, O.B, Y.Ç, A.S, C.B, H.Ç, M.K, N.T, E.D, A.T ve E.Ö'yü gözaltına aldı. Sorgularının ardından Manisa Adliyesine gönderilen zanlılardan H.Ç. ile M.K. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 zanlı tutuklanarak Manisa Kapalı Cezaevi'ne konuldu.