Manisa'da 112 Acil'e asılsız çağrı yapan 17 kişiye para cezası

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 2017 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 1 milyon 639 bin çağrı geldiğini ancak bunlardan 402 bininin gerçek vaka olduğunu belirterek, asılsız çağrı yapan 17 kişiye toplamda 5 bin 117 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentteki kamu kurum kuruluşlarının müdürleriyle Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu\'nda eş güdüm toplantısı yaptı. Toplantıda, 2017 yılında yapılan çalışmalar ve 2018 yılının hedefleri konuşuldu. Vali Mustafa Hakan Güvençer, yıllık 4 milyar liralık bir yatırım portföyünün bulunduğunu belirterek, 2017 yılında otoban ve demir yolu çalışmaları haricinde 720 milyon lira doğrudan harcama yapıldığını söyledi. 2018 yılında yatırımların artacağını dile getiren Vali Güvençer, yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım harcaması yapılacağını ifade etti. Manisa trafiğini rahatlatacak Gediz Kavşağı projesinin de onaylandığını söyleyen Güvençer, \"Yeni proje bitti, imar planlarına işlenmek üzere belediye meclisine havale edildi. Jeolojik etütler başlayacak. 2018 yılının son aylarında Gediz Kavşağı\'nın yapım işi başlayacak\" dedi.

YENİ HASTANELER 2018\'DE HİZMETE AÇILACAK

Manisa\'da inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi hakkında da bilgi veren Vali Güvençer, 2018 yılının ortasında hastanelerin hizmete açılacağını duyurdu. Vali Güvençer, \"Kula Devlet Hastanesi, Salihli Devlet Hastanesi inşaatları yapılacak. Ahmetli Devlet Hastanesi\'nin de yapım işi başlayacak. Merkezde iki yeni hastanenin hizmete girmesiyle Manisa Devlet Hastanesi hizmet vermeyecek. Mevcut hastane yerinin ne olarak değerlendirileceğine karar verilecek. Bizim için sağlıkta çok önemli adımlar atmış olacağız\" diye konuştu.

TEKLİ EĞİTİME 2019\'DA GEÇİLECEK

2017 yılında 17 okul yapıldığını açıklayan Vali Güvençer, 49 okulda 41 bin öğrencinin ikili eğitim gördüğünü belirterek, 582 yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Vali Güvençer, \"2019-2020 eğitim öğretim yılında tekli eğitime geçebilmek için okul ve derslik yapım seferberliği başlattık. 2018 yılında da program içinde 176 derslik yapımı daha yapılacak. Tekli eğitime geçebilmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Arsa problemi yaşadığımız 10 okulda da kamulaştırmaları yapabilirsek 192 derslik yapımı da başlayacak. İkili eğitim yapan 41 bin öğrenciyi tekli eğitime geçireceğiz\" dedi.

ASILSIZ ÇAĞRI YAPAN 17 KİŞİYE CEZA

Manisa\'da itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD kurumlarını tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgi veren Vali Güvençer, 2017 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 1 milyon 639 bin çağrı geldiğini, ancak bunlardan sadece 402 bininin gerçek vaka olduğunu duyurdu. 1 milyon 236 bin 357 asılsız çağrı geldiğini dile getiren Vali Güvençer, asılsız çağrı oranının yüzde 75 olduğunu belirtti. 2018 yılının Ocak ayında ise 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 139 bin 926 çağrı geldiğini kaydeden Güvençer, bu çağrılardan sadece 41 bin 479\'unun gerçek vaka olduğunu, 98 bin 447 asılsız çağrı geldiğini ve 1 aylık süredeki asılsız çağrının yüzde 70 olduğunu söyledi. Asılsız çağrıların genellikle sessiz arama, dalga geçme amaçlı, yalan vaka, hakaret ve küçük çocukların oyun amaçlı aramaları olduğunu belirten Güvençer, \"Asılsız çağrıları engelleyebilmek adına 2017 yılında 112 Acil Yardım Hattı\'nı gereksiz yere meşgul eden ve asılsız çağrıda bulunan 17 kişiye toplam 5 bin 117 lira idari para cezası kesildi\" dedi.



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