T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da 10 bin 922 taşeron işçi kadroya geçti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki 22 kamu kurum ve kuruluşunda 5 bin 894 kişinin sürekli işçi kadrosuna, Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi ve MASKİ'de toplam 5 bin 28 kişinin, işçi stat

03 Nisan 2018 19:55

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki 22 kamu kurum ve kuruluşunda 5 bin 894 kişinin sürekli işçi kadrosuna, Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi ve MASKİ\'de toplam 5 bin 28 kişinin, işçi statüsüne geçişlerinin tamamlandığı bildirildi.
Manisa Valiliği tarafından taşerondan kadroya geçişlerle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, KHK ile taşerondan sürekli işçi ve işçi statüsüne geçmek için toplam 11 bin 809 kişinin başvuru yaptığı, 11 bin 78 kişinin başvurusunun kabul edildiği duyuruldu. Toplam 11 bin 78 başvurudan 121\'inin yapılan arşiv araştırması ve sınav sonucunda uygun görülmediği, durumları uygun görülen toplam 10 bin 922 kişinin ise sürekli işçi ve işçi kadrosuna geçirildiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSA ValiliğiManisa Büyükşehir BelediyesiMASKİManisa ValiliğiYazılıKHKToplam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24