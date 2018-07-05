Manisa'da 10 asker FETÖ'den tutuklandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 14 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda polis tarafından gözaltına alınan 20 kişiden 13\'ü adliyeye sevk edildi. Adiyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u tutuklanırken, 3\'ü adli kontrol şartıyla sebest bırakıldı. Diğer 7 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, geçen 28 Haziran\'da, Manisa merkezli olarak İzmir, Ankara, İstanbul, Amasya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Hakkari, Isparta, Şırnak, Van ve Yalova\'da FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 18\'i muvazzaf ve 2\'si görevden ihraç edilmiş olmak üzere 20 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askeri personelden emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan 13\'ü adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliden 10\'u FETÖ/PDY terör örgütü ile direk irtibatta oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 kişinin ise Manisa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.