Manisa'da 1 milyon dolarlık banknotla yakalandılar

Büyük kuruluşların bankalararası alışveriş yapması ve koleksiyonerler için basılan 1 milyon dolarlık banknotun Merkez Bankası’na teslim edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.00 sıralarında, sahte dolar taşdığı ileri sürülen bir otomobili ihbar üzerine İzmir- İstanbul Karayolu’nda takibe aldı.



Saruhanlı girişindeki kavşakta otomobili durduran jandarma ekipleri, sürücü E.K. (35) ile yanındaki arkadaşı F.G.’yi (28) araçtan indirdi. Önce şüphelilerin üzerinde, ardından da otomobilde arama yapıldı.

1988'de sadece 32 adet basıldı

Otomobildeki arama sahte banknot bulmayı bekleyen jandarma ekipleri, bir dosya içinde ABD Merkez Bankası tarafından 1988 yılında 32 adet basılan ve piyasa değeri üzerinde yazan miktardan fazla olan, sertifikalı 1 milyon dolarlık banknot ile karşılaştı.



Koleksiyoncuların yanı sıra büyük kuruluşların bankalararası alışverişlerde kullandığı belirtilen 1 milyon dolarlık banknota el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ilk ifadelerinde, gerçek olduğu tespit edilen banknotu tanımadıkları bir kişiden aldıklarını ve İstanbul’a satmaya götürdüklerini söyleyen iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

E.K. ve F.G.. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, el konulan 1 milyon dolarlık banknotun ise Merkez Bankası’na teslim edileceği belirtildi.