Manisa'da 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1\'i tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.Ç. ve F.Ç., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Ç. tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.