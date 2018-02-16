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Manisa'da 1 kadın FETÖ'den tutuklandı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kadından 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Şubat 2018 00:27

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kadından 1\'i tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda, S.Ç., C.P. ve S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.P. tutuklanırken, S.Ç. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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