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Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin yerin 4,5 kilometre altında meydana geldiği bildirildi

19 Ağustos 2017 00:25

Manisa'da bugün saat 10.26'da merkez üssü Saruhanlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.26'da, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

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ManisaDepremBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

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