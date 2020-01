Manisa, yerli otomobile ev sahipliği yapmak istiyor

Nermin UÇTU-Mehmet KURT/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Başkanı Sait Türek, otomotiv endüstrisine yedek parça üreten 50 firmanın OSB\'de faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye\'nin yerli otomobiline ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

MOSB, 2017 yılında üretim, istihdam, ihracat alanında başarılı firmalara ödülleri verildi. İzmir\'de bir otelde \'Made in Manisa\' sloganı ile düzenlenen gala ve ödül gecesine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve bölge sanayicileri katıldı. MOSB Başkanı Sait Türek, Türkiye\'nin önemli bir üretim üssüne sahip olduklarını belirterek sanayicilere teşekkür etti. Türek, şöyle konuştu:

\"Bu ülkenin üretken gücü olarak inancımızla milli ekonomimizi desteklemek için yılmadan ve durmadan çalışıyoruz. Hedeflediğimiz yatırımları başarıyla hayata geçirmeye çalıştık. Çalışmanın getirdiği güvenle her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin gücüne güç katmak bizim tek amacımız.\"

Sanayiciler olarak sadece ekonomide değil sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olduklarını ifade eden Türek, şunları söyledi:

\"Kalkınma yolunda eğitimin önemi büyüktür. Bunun için bin öğrenciyi okuttuğumuz Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin (MOSTEM) ikinci 100 öğrencilik binasını, pansiyonunu ve spor salonunu inşa ettik ve hizmete aldık. Gençlerimize yaptığımız bu yatırım geleceğimize yapılmıştır. Ayrıca zihinsel engelli gençlerimiz için de harekete geçtik, bu çocuklarımızın da üretici olabileceğini göstermek istedik. Sanayicilerin desteği ile kurduğumuz Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi\'nde 4 firma var ve 34 gencimiz burada çalışıyor. Zihinlerdeki engeli kaldırmayı başardığımız bu projemiz hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ses getirdi.\"

\"1 MİLYON METREKARELİK UYGUN ARAZİMİZ VAR\"

MOSB Başkanı Sait Türek, Türkiye\'nin yerli otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu\'nda yer alan 5 holdingden biri olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu\'yu tebrik ederek, her türlü desteği vereceklerini söyledi. MOSB\'da otomotiv sektörüne parça üreten 50 firma olduğunun altını çizen Sait Türek, yerli otomobilin Manisa\'da üretilmesi işine talip olduklarını söyledi. Türek şöyle dedi:

\"Bizler otomotiv sektörünün bir ilin, ülkenin ekonomisine neler katabileceğini çok iyi biliyoruz. Özellikle Marmara Bölgesi bu sektördeki firmaların yatırımlarıyla otomotiv merkezine dönüştü. Bu başarıyı yakalayarak ülkemizin gücüne güç katan sektör temsilcisi olan tüm sanayici dostlarımızı tebrik ediyoruz, ama şansın artık Ege Bölgesi\'ne de verilmesini bekliyoruz. Şehrimiz ve bölgemizin ekonomik gelişimine ciddi ivme kazandıracak bu yatırımın Manisa\'da olması bizim de en büyük dileğimiz. Sadece \'bizde üretin\' demekle bu işin olmayacağını da iyi biliyoruz. Aslında biz bugüne kadar çok konuşmadık. Manisa\'da sadece otomotiv sektörüne hizmet eden 50 firmamız var. Bölge firmalarımızın dörtte biri otomobil firmalarına parça üretiyor. Bir milyon metrekarelik uygun arazimiz var. Bu arazi adeta tek taş pırlanta, başka yerde yok. İnanç ve irademiz var. Markası ve özgür tasarımı yüksek teknolojisi ve yüksek mühendisliği ile kendi otomobile sahip olmanın hayalini gerçekleştirme yolunda yürekten inancımız var. İddiamızı ve irademizi ortaya koyuyoruz. Türkiye\'nin yerli otomobiline ev sahipliği yapmak istiyoruz.\"

MOSB Başkanı Türek, 5 baba yiğitten biri olan Ahmet Nazif Zorlu\'ya plaket vererek, başarılar diledi.

MOSB\'A GÜÇ VE DEĞER KATAN FİRMALARA ÖDÜL

Konuşmaların ardından MOSB\'da faaliyet gösteren ve Türkiye\'deki ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan, ilk 1000 ihracatçı arasına giren ve istihdam sağlayan firmalar arasına giren 40 sanayi kuruluşuna, \"Gücümüze güç katanlar\" sloganıyla ödülleri verildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ZEKİ\'de üretim yeri açan firmalara da ‘Değerlerimize değer katanlar\' ödülü verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, engelli çocukların istihdam edilmesini sağlayan Teleset Elektronik Sanayi, Standart Profil Ege Otomotiv Sanayi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi, Bosch ve Klimasan Klime firmalarına plaketlerini verdi. Ödül töreninin ardından ödül ve gala gecesi Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası konseri ile devam etti.

