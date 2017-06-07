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Manisa Valisi'nden kışladaki zehirlenmeye ilişkin açıklama: Tek şüpheli var

Manisa Valisi Güvençer, kışlaya verilen sularda herhangi bir kirletici unsura rastlanmadığını duyurdu

07 Haziran 2017 02:23

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kışlada bir askerin yediği yemekten ölümüne binden fazlasının da zehirlenmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Güvençer, “Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda” dedi.

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1046 asker hastanelik olurken Piyade Er Hüsnü Özel yaşamını yitirdiği skandala ilişkin Manisa Valisi Güvençer bir açıklama yaptı. Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmelere ilişkin, "Su ile ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda. Orada tüketilmiş olan hindi eti" iddiasında bulundu.

 

“Ama bu kesin sonuç değil…”

 

Vali Güvençer, Jandarma 178. Kuruluş yılı dönümü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği İl Jandarma komutanlığında askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmelere ilişkin sudan alınan tahlil sonuçların çıktığını belirten Güvençer, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiğini ve daha önceki açıklamalarda belirttiğimizi tekrarlıyorum bu bir bakteriyel enfeksiyondur. Bu enfeksiyonun ismi Salmonella. Bunun su ve gıda yolundan geçme ihtimali çok yüksek. Su ile ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Sularda herhangi bir kirletici unsur, Salmonella bakterisine rastlanmadı. Artık şu anda tek kuvvetli şüpheli gıda. Orada tüketilmiş olan hindi eti. Ama bu laboratuvar sonuçlarından kesinleşmeyen bir sonuç. Hastalardan alınan gıda maddeleriyle ve tüketilen gıda maddeleriyle yani alınan numunelerle ilk olarak kesin olmayan sonuç gıda şüphesi. Ortada insan sağlığını tehdit eden bir hadise olduğu için, bir şüpheli ölüm olduğu için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu laboratuvardan çıkacak sonuçlarda bir delil olarak kullanılacak ve soruşturma sürdürülecektir."

 

Ne olmuştu?

 

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran 1049 askerden 207'si ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Olayda bir asker de hayatını kaybetmişti.

 

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