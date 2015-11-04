Manisa Valisi: Alman markasının ırgatlığını yapıyoruz

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, "Pakistan’da bir firma bir tıbbi alet üretiyor, ürettiği malzemeyi Almanya’ya 5 Euro’ya satıyor, Almanlar üzerine bir marka vuruyor, Türkiye’ye 25 Euro’ya satıyor. Biz Alman markasının ırgatlığını yapıyoruz" dedi.

Manisa'da özel bir bankanın düzenlediği KOBİ buluşmasına Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Manisa Erdoğan Bektaş Türkiye’nin kendi marka değerini yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Pakistan’da bir firma bir tıbbi alet üretiyor, ürettiği malzemeyi Almanya’ya 5 Euro’ya satıyor, Almanlar üzerine bir marka vuruyor, Türkiye’ye 25 Euro’ya satıyor. Biz Alman markasının ırgatlığını yapıyoruz” dedi.

Vali Bektaş konuşmasında Manisa’nın ekonomisi, sanayisi, tarımı, eğitimi, alt yapı projeleri hakkında bilgiler vererek, sanayici ve iş adamlarının en büyük sıkıntısı olan yetişmiş eleman sorununa çözüm bulmak için bu yıl meslek liseleri ve akademik liselerde düzenleme yaptıklarını söyledi. Vali Bektaş, Milli Eğitim Bakanlığının yüzde 65-35 olan meslek lisesi ve akademik lise oranının Manisa’da lise 1 kayıtlarında yüzde 71-29 olduğunu ifade ederek, mezun öğrencilerin yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.