Manisa Valiliği: Bir jandarma eri kişisel olduğu düşünülen bir gerekçe ile koğuşu taradı, üç asker şehit oldu

Manisa'da bulunan Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er, gece saatlerinde otomatik silahla koğuşu taradı ve üç askerin hayatını kaybetmesine, üç askerin de yaralanmasına neden oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren jandarma eri, daha sonra intihar ederek, yaşamına son verdi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, erin bu eylemi "kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçe ile" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Valilik, yaralı askerlerin tedavi altında olduğunu belirterek, "Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırıyı gerçekleştiren erin askerlik görevini yaptığını ve bir süredir bunalımda olduğunu bildirdi. DHA ayrıca, saldırganın daha önceden bilinen bir psikolojik bozukluğu olmadığını da ifade etti.