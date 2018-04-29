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BBC Türkçe

Manisa Valiliği: Bir jandarma eri kişisel olduğu düşünülen bir gerekçe ile koğuşu taradı, üç asker şehit oldu

Manisa'da askerlik görevini yapan bir jandarma eri, otomatik silahlı koğuşu taradıktan sonra intihar etti. Üç asker yaşamını yitirirken, üç asker de yaralandı. Valilik, saldırının "kişisel olduğu düşünülen bir gerekçe ile" yapıldığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Manisa'da bulunan Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er, gece saatlerinde otomatik silahla koğuşu taradı ve üç askerin hayatını kaybetmesine, üç askerin de yaralanmasına neden oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren jandarma eri, daha sonra intihar ederek, yaşamına son verdi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, erin bu eylemi "kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçe ile" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Valilik, yaralı askerlerin tedavi altında olduğunu belirterek, "Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırıyı gerçekleştiren erin askerlik görevini yaptığını ve bir süredir bunalımda olduğunu bildirdi. DHA ayrıca, saldırganın daha önceden bilinen bir psikolojik bozukluğu olmadığını da ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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