Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden askerlerin zehirlenmesi ile ilgili açıklama

Manisa'da 731 askerin zehirlenmesinin ardından ortaya atılan 'şebeke suyundan zehirlendiler' iddiasıyla ilgili Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun açıklama yaptı. Coşkun, "Askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor. İddialar asılsız" dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na en az bir dönem asker alınmayacağını söylerken, AKP Murat Baybatur da olayın en ince ayrıntısına kadar netleşeceğini söyledi.

"O iddialar gerçeği yansıtmıyor"

Coşkun yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden, kentin şebeke suyuna ilişkin bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati çekerek, "1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmenin bundan kaynaklandığına" yönelik iddiaların bir gerçekliği bulunmadığını ifade etti.

"Askeriye'nin kendi kaynakları var"

Su tahlillerinin, hem kendi hem de Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince düzenli yapıldığını dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Suda bakteriye ilişkin herhangi bir belirti yok. Askeriye su ihtiyacını kendi sondajından karşılıyor. Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor. Askeriyenin kendisine ait sondajı ve kaynakları var, onu kullanıyorlar. Bizde sadece küçük karakollar var, o karakollar şehir şebekesi kullanıyor. O karakollarda da herhangi bir sıkıntı yok. Şehir şebeke suyunu kullananlarda şu ana kadar rastlanan herhangi bir vaka olmamıştır."



Vali: Bir dönem asker alınmayacak

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 731 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınması ardından açıklamalarını sürdüren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Bizim için asıl ağırlıklı olan, önemli olan 23 Mayıs’taki zehirlenme olayıydı. Sonrasında yapılan tetkiklerle Salmonelle bakterisinin bir salgın yarattığı kesinleşti. Sonrasında 27 Mayıs’ta Kırkağaç ilçesinde bir olay oldu. Ancak o 23 Mayıs’ta yaşanan olaydan tamamen bağımsızdı. 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşananlar doğrudan 23 Mayıs’la ilgili değil. Ancak hepsinin Manisa’daki Eğitim Tugayı’nda yaşanmış olması, bir ilişkilendirme yarattı" dedi.

"Soruşturma ve araştırma devam ediyor"

Tetkiklerin sürdüğünü, yemek yapımında kullanılan malzemelerin incelenmesinin devam ettiğini diye getiren Vali Güvençer, "Olayın sebepleri, kaynakları konusunda açıklama yapmak için erken. Bu konu hassas. Kanaatlerle götürülmemesi gerekiyor. 23 Mayıs’ta yeterince önemsenen bir konuydu. 3 koldan adli, idari soruşturmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığı enfeksiyon uzmanlardan 10 kişilik heyeti gönderdi. Son olaydan sonra 12 kişilik grupla çalışmalarını devam ettiriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendi iç soruşturmalarını ve araştırmalarını yürütüyor. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden soruşturuluyor" diye konuştu.

Kışlada bundan sonraki çalışmalar hakkında da bilgi veren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer şunları söyledi:

"Şu anda eğitim gören acemi askerler cuma günü yemin edecekler. Dağıtım birliklerine gönderilecekler. Şimdilik en az bir dönem, belki bu uzayabilir, yeni acemi er sevkiyatı yapılmayacak. Mutfak teşkilatının yeniden hazırlanması, tercih edilecek yöntemle hazırlıkların tamamlaması için böyle bir zamana ihtiyaç var."

Askeri heyet hastanede inceleme yaptı

Bu arada zehirlenme olayıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de ayrı iç soruşturmasına başladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın görevlendirdiği üst düzey askeri heyet, erlerin tedavi gördükleri hastaneleri ziyaret etti. Burada erlerle konuşan heyettekiler, ayrıca hastane yöneticilerinden de son durum hakkında bilgi aldı. Askeri heyetin hazırlayacakları raporları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birimlerine iletecekleri ifade edildi.

"En ince ayrıntısına kadar netleşecek"

AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili askerlerden alınan kan ve idrar örneklerinin İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarlarına teslim edildiğini, olayın buradan alınacak sonuçla netleşeceğini bildirdi.



Baybatur yaptığı açıklamada, olayın adli ve idari olarak tüm yönleriyle soruşturulduğunu, halen hastanede tedavi gören 16 askerin

durumlarının iyi olduğunu ve bugün taburcu olmalarının beklendiğini ifade etti.



Cumhuriyet Savcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığının da olaya ilişkin tahkikat yürüttüğünü dile getiren Baybatur, olayın nedeninin tespiti konusunda Manisa'daki sağlık kurumlarında yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Baybatur, şöyle konuştu:



"Askerlerimizden alınan kan ve idrar örnekleri, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarlarına teslim edildi. Önümüzdeki günlerde de muhtemelen bu olayların nedenini, neden böyle bir olayla karşı karşıya kalındığını, sadece besinden dolayı mı yoksa başka faktörler mi var... En ince ayrıntısına kadar netleşmiş olacak. Silahlı Kuvvetler de kendi içindeki hekimler vasıtasıyla, kendi laboratuvarlarında inceleyip önümüzdeki günlerde kamuoyunu aydınlatacaklar. Çok büyük bir problem olmadığı kanaatindeyiz."



Kışlada yemek verme işleminin durdurulduğunu, belediyelerin bu ihtiyaçları karşıladığını anımsatan Baybatur, tüm kurumların sorunun çözümüne odaklandığını ve ailelerin endişe etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.