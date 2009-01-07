Manisa Sezer ile güldü



Fortis Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Manisaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Konyaspor'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü 77. dakikada Sezer Öztürk kaydetti.



Bu sonuçla Konyaspor 3 maç sonunda hiç puan alamazken, kupaya veda etti. Manisaspor ise 2 maç sonunda puanını 4'e yükselterek, gruptan çıkma şansını sürdürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada gelişen Konyaspor atağında Erdal'ın kale önüne gönderdiği topu kaleci Ufuk kornere çeldi.

13. dakikada Manisaspor atağında Ferhat sol kanattan ortaladı, ceza alanı içindeki Rafael'in kafa vuruşunda top direğe çarparak üstten auta gitti.

45. dakikada Sezer'in ceza alanına attığı pasa hareketlenen Rafael, topu aşırtma bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma oyuncusu İsmail, kornere çelmeyi başardı.



İKİNCİ YARI



58. dakikada Manisaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Sezer'in sert vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

67. dakikada Güven'in taç atışından gönderdiği topla kale önünde buluşan, uygun durumdaki Sezer'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Konyaspor'dan Erdal'ın çapraz pozisyonda kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ufuk, topu kornere çeldi.

77. dakikada Manisaspor öne geçti. Ceza alanının önünde Sezer'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Sezer'in sert vuruşunda top kaleci Oğuzhan'ın sağından ağlara gitti: 1-0.

85. dakikada rakip savunma oyuncularının hatasından yararlanan Konyasporlu Erdal, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erdal'ın vuruşunda kaleci Ufuk topu bloke ederek gole izin vermedi.



MANİSASPOR: 1 - KONYASPOR: 0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Fethi Serkan Koçak, Serhan Malkoç, Serkan Olguncan

Manisaspor: Ufuk, Güven, Hüseyin Tok, Kalabane, Ferhat, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 70 Murat Gürbüzerol), Yiğit İncedemir, Sezer, Ömer Közen (Dk. 45 Nizamettin), Rafael, Muhammet (Dk. 76 Cenk İşler)

Konyaspor: Oğuzhan, Milas, İsmail, Celalettin, Fahri (Dk. 63 Caner), Zafer (Dk. 80 Eren Şen), Ömer, Erhan (Dk. 63 Kau Caetano Da Silva), Mehmet, Veysel, Erdal

Gol: Dk. 77 Sezer (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Ömer Közen (Manisaspor), Dk. 62 Fahri, Dk. 65 Ömer Gündostu, Dk. 74 Oğuzhan (Konyaspor)



