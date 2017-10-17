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Manisa merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 18:59

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Turgutlu İlçesi ile Mardin ve İzmir\'de bu sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 200 polisin katılımıyla 23 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler; Turgutlu\'da 12, Mardin\'de 2 olmak üzere toplam 14 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramada ise bin 124 gram kubar esrar, 674 gram toz esrar, 72 kök hintkeneviri, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 288 fişek, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 takı, 5 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 12\'si, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne, 2\'si ise Mardin İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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