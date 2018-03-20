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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüt üyeleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri tespit edilen, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 8 muvazzaf asker gözaltına alındı

20 Mart 2018 15:57

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüt üyeleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri tespit edilen, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Manisa merkezli 12 ilde, örgüt üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığı iddia edilen, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 14 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova\'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 muvazzaf askerden 8\'i gözaltına alındı. 6 muvazzaf askerin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Çeşitli illerde gözaltına alınan 8 askerin, Manisa\'ya getirilerek, Terörle Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanacağını öğrenildi.

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