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Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi

15 Ekim 2018 16:59

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Manisa, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak\'ta 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 14\'ü yakalandı. Diğer 4 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin, ankesörlü hatlardan \'ardışık arama\' yöntemiyle iletişim kurduğunun tespit edildiği bildirildi.

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