Manisa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, \'mahrem imamlar\' ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen 7 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla sabah saatlerinde, Manisa merkezli İzmir, Ankara, Aydın ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde \'mahrem imamlar\' ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf subay, polis ve sivillerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda H.İ., M.İ. ve F.D.\'nin Manisa Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde, H.M.\'nin Kocaeli\'de, A.K. ve A.K.\'nin Ankara\'da, B.T.\'nin ise İzmir’de gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.