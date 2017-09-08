Manisa kurtuluşunu kutladı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarında iki öğrenci fenalaşarak bayıldı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in de ilk müdahalede bulunduğu öğrenciler, bir süre gözlem altında tutuldu.

Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenle kutlandı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Partili Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, ilçe belediye başkanları, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Vali Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün\'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşuna büyük destek sağlayan temsili atlı birliklerin komutanı, Vali Güvençer\'e Türk bayrağını verdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, törende zeybek gösterisi sundu.

Konuşma yapan Başkan Ergün, kentin kurtuluş yıllarında büyük acılar yaşadığını, ancak küllerinden doğduğunu söyledi. Ergün, \"Tüm bu acılar içinde ayağa kalkan aziz milletimiz, ülkesini düşmandan ve işgal kuvvetlerinden temizlemiştir. 8 Eylül yanan bir şehrin feraha eriştiği gündür. 8 Eylül, İzmir\'in dağlarında açan çiçeklerin filiz verdiği gündür\" dedi.

BAYILAN ÖĞRENCİLE CHP\'Lİ VEKİLDEN MÜDAHALE

Başkan Ergün\'ün konuşması sırasında lise öğrencilerinden izci Fatma Çetinoğlu, bir anda yere yığıldı. Bayılan öğrenciyi çevredeki vatandaşlar kaldırmaya çalışırken, protokolden çıkan aynı zamanda doktor olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tören alanındaki 112 acil sağlık ekipleri öğrenciye müdahale etti. Öğrenciye meyve suyu verildi. Tören alanındaki lise öğrencilerinden Melek Deniz Vural da bayıldı. Fenalaşan Vural\'a arkadaşları yardım etti. 112 acil sağlık görevlileri öğrencinin tansiyonu ölçerek ilk müdahaleyi yaptı. İki öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Törenin ardından Manisa Tugay Komutanlığı Bandosu eşliğinde \'Büyük Taarruz Atlı Birlikleri\' Manisa sokaklarında geçiş yaptı.

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