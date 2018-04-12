Manisa inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Akgedik Yunuskent TOKİ inşaatında yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Kaza, Akgedik Yunuskent Toplu Konut alanında yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz’un (39) yaklaşık 14 metre yükseklikte çalıştıkları iskele kalıp sökümü sırasında çöktü.

Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen Keydal ve Boz, diğer işçilerce olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yunus Boz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, İbrahim Keydal’ın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan olayı öğrenen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt’tan telefonla bilgi aldı. Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile hemen hastaneye hareket eden Başkan Mehmet Çerçi, tedavisi süren İbrahim Keydal’ı ziyaret etti. Yaralı işçinin sağlık durumu hakkında Acil Servis Sorumlusu Uzman Dr. Gülden Aktaş’tan bilgi alan Başkan Çerçi, Yunus Boz’un vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Müteahhit firma yetkilisi ve işçilerle görüşen Başkan Çerçi, vefat eden Yunus Boz’un aynı zamanda akrabası olan işçilerin yasını paylaştı.

Başkan Çerçi, aslen Ordulu olan Yunus Boz’un defnedileceği İstanbul Esenyurt’a naaşını taşıyacak cenaze nakil aracı ile cenazeye katılmak isteyen mesai arkadaşları için otobüs tahsis edileceğini belirterek, “Yunusemre Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Maalesef bizi derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşimiz İbrahim Keydal’ın sağlık durumu iyi. Kolunda ve elinde kırıklar var. Kıymetli doktorlarımız hemen kendisiyle ilgilendiler. İbrahim kardeşimize acil şifalar diliyorum. Umarım bir daha böyle kazalar yaşanmaz” dedi.(DHA)