Manisa FK yönetiminden sert tepki! ‘Yasak olmasına rağmen…’

Manisa Futbol Kulübü, Bursaspor ile oynanan maçta Bursaspor taraftarlarının usulsüz şekilde stada alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde evinde Bursaspor'u ağırlayan Manisa FK, 3-1 mağlup oldu. Maçın en çok konuşulan olaylarından biri de Bursaspor taraftarlarının usulsüz bir şekilde stada alınmaları oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Manisa FK taraftarlarının bulunduğu tribüne giren bazı Bursasporlu taraftarlar, Manisa FK'ya ait pankartları da indirdi. Olayların büyümeye başlaması nedeniyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler taraftarlar tribünden çıkararak stattan uzaklaştırdı. Yaşanan olayların ardından Manisa FK Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Engin Anlı açıklama yaptı.

"Hem TFF temsilcilerini hem de emniyet yetkililerini net bir şekilde uyardım"

Bursasporlu taraftarların tribüne alınması sonrası yetkilileri uyardığını belirten Anlı, şu ifadeleri kaydetti:

“Manisa Futbol Kulübü olarak karşılaşma öncesi Bursaspor taraftarının karşılaşmaya gelmek için hazırlıklar yaptıkları konusunda yetkililere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen karşılaşma öncesi usulsüz bir şekilde stada giren bazı taraftarlar çıkartılmıştır. Ancak asıl olay karşılaşmanın başlamasına 10-15 dakika kala ilginç bir şekilde yaşanmıştır.

Spil Kale Arkası Tribün A blok önünde bulunan turnikeye rağmen kapı açılıp orada bulunan güvenlik görevlileri olay yerinden kaçmıştır. Daha sonra önce 2'şerli ve 3'erli gruplar halinde açılan kapıdan içeri giren taraftarların, daha kalabalık gruplar halinde stada girdikleri kamera kayıtlarıyla net bir şekilde görülmektedir. Stada yapılacak bu girişlerle ilgili hem TFF temsilcilerini hem de emniyet yetkililerini net bir şekilde uyardım.

"Tribüne taraftar alan yetkilerle alakalı gerekli girişimleri yapacağız"

Yaşanacak olayların önüne geçmelerini net bir şekilde ifade ettim. Devre arasında da yine TFF temsilcileri ve emniyet yetkililerini tribünü boşaltmaları konusunda uyarılarıma devam ettim. Bursaspor taraftarına ‘yasak' olmasına rağmen tribünde yer açan yetkililer tüm uyarılarımızı görmezden gelmiş ve istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmışlardır. Karşılaşmanın başlamasına rağmen hala Bursasporlu taraftarların içeri girdiği kayıtlarla mevcuttur.

Biz kendi taraftarımızı passolig bileti almadan stada alamazken, ‘deplasman yasağı'nın olduğu bir ligde ellerini kollarını sallayarak tribüne taraftar alan yetkilerle alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Bu olayların sorumlularının bulunması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Manisamızın ve Manisa Futbol Kulübümüzün sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.”