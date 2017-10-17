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Manisa DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA polisinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Suriye uyruklu L

17 Ekim 2017 14:37

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA polisinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Suriye uyruklu L.M.A. ile S.A. gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 06.30\'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belirlenen 4 adrese, eş zamanlı baskın yapan ekipler, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği bildirilen Suriye uyruklu L.M.A. ve S.A.\'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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