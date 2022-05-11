Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yaralanan 30 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Karadeniz, "29 yaralımız var, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti ilk belirlemelere göre. Tüm yaralılar hastanelere sevk edilmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.