Manisa'da otobüs, TIR'a çarptı: 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Soma ilçesi İstanbul-İzmir Karayolu 267’nci kilometresinde meydana geldi.



Karayolunda seyir halinde bulunan 55 AAD 477 plakalı içerisinde 3’ü otobüs personeli 50 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü sağ şeritte beklemekte olan Hasan K., idaresindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'ın römork kısmına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 6 yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit etti. Karayolunda kaza nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

Valilik'ten açıklama

Manisa Valiliği, kazayla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şu an itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı'ndan servis edilen haberin ilk halinde kazadaki ölü sayısı 9, yaralı sayısı 30 olarak belirtildiğinden, T24'ün haberinde de bu sayılar kullanılmıştır.