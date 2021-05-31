Manisa'da sel felaketi: 17 ev hasar gördü

Manisa’nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. 17 evin zarar gördüğü Büyükbelen Mahallesi'nde henüz bir yıl olmadan ikinci sel felaketini yaşarken, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ormandan gelen sel sularına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

“Her türlü desteğe hazırız”

Sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Büyükbelen’de bir yıl olamadan yine bir sel felaketi yaşadık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 2019-2020 yılında Orman İşletmenin dağda yaptığı yol çalışması sırasında iptal edilen su kanalları su yatakları var. Buradaki su yataklarının sayısı azaltılmış ve şiddetli yağışlarda bu su yatakları suyu kaldıramıyor ve sele neden oluyor. Orman İşletme bir an önce dağda azaltmış olduğu su yataklarına çözüm bulmalı. Biz Saruhanlı Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Büyükbelenli hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri de mahallede hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.

"Derelerin ıslahı için harekete geçilmeli"

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çampınar Mahallesi'nde ise muhtar Kadir Şakar, "Geçtiğimiz yıl 1 buçuk saat süren yağışla yaşadığımız aynı kabusu bu yıl yarım saatlik bir yağış ile yaşadık. Bu derelerin ıslahı için DSİ Bölge Müdürlüğü'nde hazırlattığımız projemizi bir türlü hayata geçiremediğimiz için iki yıldır aynı kabusu yaşamaya devam ediyoruz. Su baskınlarını iki yıldır gündüz saatlerinde maruz kaldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Can kayıplarından kurtarıyoruz. Mahallemizde su baskınlarından can kayıpları yaşanmaması adına, yetkililerin bu derelerin ıslahı için hazırlanan projeleri bir an önce harekete geçirmelerini bekliyoruz" dedi. (DHA-İHA)