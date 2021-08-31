T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi

Görsel temsilidir

31 Ağustos 2021 13:20

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Akhisar’ın kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi ormanlık alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârında etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan alanlarda soğutma çalışması başlatıldı.

manisaorman yangınıakhisar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24