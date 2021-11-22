Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan taraftar yaşamını yitirdi

Manisa Alaşehir'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlerken fenalaşan Ahmet Uysal isimli bir vatandaş hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tepeköy Mahallesi'ndeki kahvehanede derbi maçını izleyen Ahmet Uysal (65), karşılaşmanın sonlarına doğru fenalaşarak yere düştü.vKahvehanedekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye götürülen Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.