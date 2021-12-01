Manisa’da ‘büyü yapmak için’ kedilerin ayaklarını ve kafasını kestiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dört kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Selvilitepe Mahallesi’nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında dört kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri bir şüpheliye ulaştı.

Baskın yapıldı