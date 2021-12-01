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Manisa’da ‘büyü yapmak için’ kedilerin ayaklarını ve kafasını kestiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle ‘büyü yapmak’ için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi

01 Aralık 2021 21:50

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dört kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Selvilitepe Mahallesi’nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında dört kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri bir şüpheliye ulaştı.

Baskın yapıldı

Kedileri ‘büyü yapmak için’ öldürdüğü iddia edilen 58 yaşındaki zanlı N.U.’nun evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan N.U.’nun evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle ‘büyü yapmak’ için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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